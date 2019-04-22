انت الان تتابع تفاصيل خبر إيرادات "هواوي" تقفز 39% في 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 05:59 مساءً - قالت شركة "هواوي" التكنولوجية، اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري قفزت 39% إلى 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار) في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من شنتشن جنوبي الصين مقراً لها، وتعد أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم، إن هامش صافي الربح بلغ قرابة ثمانية بالمئة للربع الأول، مضيفة أنه مرتفع قليلاً عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي الإعلان عن قدر محدود من النتائج في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة حملتها على هواوي غير المدرجة بدعوى أن معداتها قد تكون مستخدمة للتجسس، حيث تحث حلفاءها على منعها من بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.

وقالت هواوي اليوم إنها شحنت 59 مليون هاتف ذكي في الربع الأول. ولم تكشف عن أرقام نفس الفترة من العام الماضي، لكن بحسب شركة أبحاث سوق "ستراتيجي أناليتيكس"، شحنت هواوي 39.3 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من 2018.