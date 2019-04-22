شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تعيش 86 ساعة متواصلة دون الاعتماد على الفحم لحماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الحالي، لا تستمد بريطانيا أى طاقة من حرق الفحم، ولم يحدث ذلك منذ يوم الخميس الماضي، ووفقًا لتغريدات من الشبكة الوطنية للمملكة المتحدة، فإن البلاد تعمل بدون كهرباء مولدة من حرق الفحم لمدة 86 ساعة متواصلة.

ولا تزال مصابيح الشوارع تعمل، ولا يزال الإنترنت قيد التشغيل وما زالت الأمور تجرى بشكل طبيعى، وتعد تلك الفترة هى الأطول التى تمر على المملكة المتحدة بدون طاقة فحم منذ الثورة الصناعية.

وفى العام الماضى، تمكنت الشبكة الوطنية من العمل لمدة 76 ساعة و 10 دقائق دون توليد أى طاقة من محطات الطاقة التى تعمل بالفحم، وهذا العام، تجاوزت هذا الرقم.

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ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، يوجد فى المملكة المتحدة حاليا سبع محطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، لكن البلاد تمر حاليًا بخطة التخلص التدريجى التى ستنفذها بشكل كامل بحلول عام 2025، وذلك بهدف حماية البيئة والمساعدة فى التغلب على ظاهرة التغير المناخى.