شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. انفجار سيارة تسلا الكهربائية.. والشركة تبدأ التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة تسلا التحقيق فى حادث انفجار واحدة من سياراتها الكهربائية "موديل S"، والذى يعد الأحدث ضمن سلسلة من حوادث الاحتراق التى شملت سيارات تسلا الكهربائية.

ووفقا لموقع "ميور" البريطانى، يظهر شريط الفيديو، الذى تم مشاركته على نطاق واسع على شبكة التواصل الاجتماعى الصينية ويبو، السيارة المتوقفة ينبعث منها الدخان وتخرج منها النيران بعد ثوانٍ.

Advertisements

ويظهر شريط فيديو مجموعة من ثلاث سيارات دمرت بالكامل، ويقال إن الحادث وقع فى شنجهاى، على الرغم من أنه لم يتم التحقق من أصول مقاطع الفيديو.

وأوضحت شركة صناعة السيارات، المملوكة من قبل الملياردير رجل الأعمال إيلون موسك، فى بيان لها إنها أرسلت فريقًا للتحقيق فى الأمر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، إذ قالت: "بعد التعرف على الحادث الذى وقع فى شنجهاى، أرسلنا على الفور الفريق إلى مكان الحادث الليلة الماضية، ونحن نتواصل بنشاط مع الإدارات المعنية ونؤيد عملية التحقق، ووفقًا للمعلومات الحالية لا توجد إصابات".