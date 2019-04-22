شرح تحميل Selfishnet 2019 وطريقة إستخدام البرنامج وفوائده

يمكنك تحميل Selfishnet 2019 الآن بعد أن أصبح البرنامج في أحدث نسخة منه متاحاً للتحميل ومنتشراً في مصادر كثيرة على الإنترنت، سنتحدث معكم اليوم عن البرنامج وعن شرحه وفوائده وطريقة إستخدامه بالإضافة إلى طريق تحميل البرنامج.

يعتبر برنامج Selfishnet 2019 من أفضل البرامج في مجال تقسيم إتصال الإنترنت وتوزيعه وتحديد سرعة الإتصال لكل الأجهزة المتصلة على الشبكة وهذا يفيد بشكل خاص من يمتلكون شبكة إنترنت في منزل به عائلة كبيرة بها عدد كبير من الأطفال فهؤلاء دائماً ما يستهلكون الإنترنت لمشاهدة مقاطع اليوتيوب التي تستهلك الباقة الخاصة بك وتستهلك سرعة الإنترنت للغاية .

كما يفيد البرنامج بشكل كبير من يعانون من بطء سرعة الإنترنت فقد تكون شبكة الإنترنت الخاصة بك مسروقة أو يدخل عليها أشخاص يسيؤون إستخدامها وهذا البرنامج يقوم بكشف كل من يتصل بالإنترنت أو الـ Router الخاص بك كما يمكنك حظر أحد هؤلاء المستخدمين أو تحديد سرعة الإنترنت الخاصة بهم دونا ً عن غيرهم والكثير من الأمور الأخرى الهامة الخاصة بإدارة الشبكة الخاصة بك.

مميزات برنامج Selfishnet 2019 :

يمكنك من خلال البرنامج أن تعرف عدد الأشخاص المتصلين بالشبكة الخاصة بك.

تستطيع عرض إستخدام كل شخص متصل بالشبكة الخاصة بك ومعرفة من يستهلك الإنترنت أكثرمن الازم أو بشكل سيء .

يمكنك تحديد سرعة الإتصال والتحميل لكل متصل بالشبكة على حدة.

لن تحتاج للدخول على نظام الشبكة والـ Router الخاص بك بل إن البرنامج يعمل من خلال تثبيته على الكومبيوتر لذا فهو آمن للغاية .

البرنامج متوافق ويعمل مع جميع الأنظمة الموجودة من ويندوز بمختلف إصداراته

يستطيع البرنامج قراءة والإحساس بأي جهاز متصل مهما كان نوعه أو إصداره

البرنامج صغير للغاية ولا يستهلك الكثير من المساحة ولا يحتاج إلى موارد كثيرة لتشغيله

واجهة البرنامج سهلة وبسيطة وغير معقدة نهائياً ويمكنك إستخدامها بسهولة

شرح تحميل Selfishnet 2019 :

تثبيت البرنامج سهل للغاية يمكنك تحميله من خلال هذا الرابط هنا.

فورما تقوم بتحميله ستجد ملف مضغوط يحتوي الملفات التالية :

في البداية قم بتثبيت الملف المحدد بالأصفر لتتمكن من تشغيل البرنامج بسهولة ومن ثم قم بنقل احد الملفين الآخرين إلى المكان الذي ترغب في تحميل البرنامج عليه .

شرح إستخدام Selfishnet 2019 :

بعد أن تقوم بتثبيت البرنامج يجب عليك تشغيله كمدير Run As Adminstrator ، يمكنك الوصول لهذا الإختيار من خلال الضغط بالزر الأيمن على البرنامج وإختيار الأمر .

ستتفح معك واجهة البرنامج مثل الموجودة في الصورة التالية .

من خلال هذه الشاشة ستقوم بتحديد بطاقة الشبكة التي ترغب في إستخدامها وقراءة الإنترنت منها فورما تختار الشبكة ستظهر لك الشاشة التالية

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كما ترى تعرض لك هذه الشاشة الأجهزة المتصلة بشكل مستمر بالشبكة والإستهلاك الخاص بك جهاز منها بالاضافة إلى نوعه .

يظهر أمامك ثلاثة أزرار هي بالترتيب كالتالي :

الأول لتحديث قراءة الشبكة

الثاني لتبدأ بقراءة الشبكة

الثالث لإيقاف قراءة الشبكة

أول خانتين كما ترى هي قراءة الجهاز الخاص بك والإستخدام الذي يقوم بإستخدامه كل جهاز متصل على الشبكة

هذهين الخانتين يمكنك أن تقوم بتحديد المقدار الذي يمكن تحميله لكل جهاز متصل على الشبكة .

أما هذا الاختيار لتحديد الحجم المسموح للجهاز ان يقوم برفعه على الإنترنت

الإختيار الأخير يسمح لك بحظر الجهاز ومنعه من الاتصال بالانترنت بشكل كامل .