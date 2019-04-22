تكنولوجيا: تعرف على أسعار أجهزة توشيبا بعد مبادرة تخفيض الأسعار من مجموعة العربي

بادرت مجموعة العربي للأجهزة المنزلية بتخفيض أسعارها مؤخرا، حيث شهدت منتجات العربي انخفاضا بنسب تختلف من منتج لآخر، وذلك لتخفيف العبأ عن عملاءها طبقا لمصدر مسؤول في العربي.

وشملت مبادرة العربي لتخفيض الأسعار معظم منتجات الأجهزة المنزلية من توشيبا العربي Toshiba، بما فيها شاشات توشيبا والثلاجات والديب فريرز والغسالات والمكانس الكهربائية والمرواح، وقد أصبحت أسعار منتجات توشيبا العربي التي شملها التخفيض كالتالي:

شاشات توشيبا

32 بوصة سعر 2899 جنيها – 40 بوصة بسعر 4499 جنيها – 43 بوصة 5199 جنيها – 49 بوصة 6099 جنيها – 55بوصة 9999 جنيها – 65 بوصة 16,999 جنيها.

ثلاجات توشيبا

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موديل Gr-ef31 سيلفر بسعر 4645 جنيها – موديل Gr-ef33 سيلفر بسعر 4970 جنيها – موديل Gr-ef40p بسعر 5840 جنيها – موديل Gr-efv45 سيلفر بسعر 6100 جنيها.

ديب فريزر توشيبا

ديب فريزر Gf-18 سيلفر بسعر 5325 جنيها – Gf-22h سيلفر بسعر 6255 جنيها.

غسالات توشيبا

غسالة نصف أتوماتيك 7 كيلو بسعر 1945جنيها – فوق أتوماتيك 8 كيلو 3399 جنيها – فول أتوماتيك 13 كيلو بسعر 6899 جنيها – فول أتوماتيك 15 كيلو بسعر 7355 جنيها – فول أتوماتيك 17 كيلو بسعر 7855 جنيها.

مكانس توشيبا

مكنسة قدرة 1600 وات بسعر 1315 جنيها – 1800 وات بسعر 1559جنيها – 2500 وات بسعر 2730 جنيها.

مراوح توشيبا

مروحة استاند بالريموت بسعر 839 جنيها – بدون الريموت 749 جنيها – مروحة استاند استانلس ريموت بسعر 1089 جنيها – بدون ريموت بسعر 945 جنيها – مروحة حائط ريموت بسعر 589 جنيها – وبدون ريموت بسعر 549 جنيها.