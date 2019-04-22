"إس إيه بي" تطوّر فريق الإدارة الإقليمي لدعم التحول الرقمي ونمو شركاء التوزيع

دبي - الخليج 365 :

قال خبراء مختصون اليوم إن التحوّل الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي المدن الذكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعزز الإنفاق الإقليمي على البرمجيات ليصل إلى ستّة مليارات دولار. وتُعدّ المنطقة سوقًا سريعة النمو للتحوّل الرقمي، إذ تتطلع الشركات إلى التمتّع بمرونة أكبر في الأعمال التجارية وفهم أفضل لاحتياجات العملاء وتوجهاتهم فضلاً عن رغبتها في توسيع نطاق الابتكارات التقنية الناشئة.

ويُعد الإنفاق على البرمجيات أسرع مجالات الإنفاق نمواً في القطاع التقني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ ارتفع بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 6.2 مليارات دولار في العام 2018، وفقاً لشركة "غارتنر".

وتعمل شركة "إس إيه بي"، التي تدير 12 مكتباً تابعاً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تعزيز فريق القيادة العليا لديها، دعماً للتحول الرقمي والنموّ الحاصل في المنطقة. وتقدّم شركة التقنية العالمية البارزة في مجال البرمجيات المؤسسية حلولاً برمجية ضمن باقات لخمسة وعشرين قطاعاً وسبعة خطوط أعمال تخصصية في بيئات العمل المحلية والسحابية والمختلطة الهجينة.

وعيّنت "إس إيه بي" زكريا حلتوت مديراً تنفيذياً لها في دولة الإمارات، بعد نجاحه في قيادة برنامجها الخاص بشركاء قنوات التوزيع في منصب نائب رئيس قنوات التوزيع العالمية والأعمال التجارية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين عيّنت جوليان بيرتن، الذي شغل منصب المدير التنفيذي في دولة الإمارات وسلطنة عمان، في منصب نائب الرئيس لقنوات التوزيع في الأسواق الناشئة.

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ومن المنتظر أن يستكمل زكريا حلتوت خطة "إس إيه بي" الاستثمارية في دولة الإمارات، والبالغة مدتها خمس سنوات وتكلفتها 200 مليون دولار، لتضمّ العملاء إلى مركز البيانات السحابية المحلي التابع لها في الدولة، وتواصل دعم معرض "إكسبو 2020 دبي" بوصفها شريكاً رئيسياً للحدث العالمي الكبير. ومن المقرّر أن يعمل جوليان بيرتن على توسعة شبكة "إس إيه بي" من شركاء قنوات التوزيع وتخصيصها، وهي الشبكة التي تكرّس جانباً كبيراً من أعمالها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في وقت تشهد "إس إيه بي" اهتماماً كبيراً بإحداث التحوّل في العمليات المالية والتجارة الإلكترونية والمشتريات وأصحاب المواهب الرقمية.

وقال جرجي عبود، النائب الأول للرئيس المدير العام لشركة "إس إيه بي" لجنوب منطقة الشرق الأوسط، إن الإنفاق القياسي على برمجيات المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُظهر اهتمام الشركات بقدرات متابعة العمليات لحظة بلحظة، بُغية دفع نجاح الأعمال الرقمية، سواء في المدن الذكية أو الفعاليات الكبرى أو حقول النفط أو مراكز التسوق المتصلة أو غيرها، وأضاف: "من شأن تطوير فريق القيادة الإقليمي التابع لنا أن يساهم في إثراء قدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا في منظومة أعمالنا وقنوات التوزيع التابعة لنا في دولة الإمارات، ونحن مطمئنون إلى أن المهارات القيادية التي يتمتع بها زكريا حلتوت وجوليان بيرتن سوف تقدّم الدعم المنشود لاستراتيجيتنا عبر منهجيتنا القائمة على منح العملاء أولويتنا الأولى".

ويتمتع المسؤولان القياديّان بخبرة واسعة، نظراً لدخولهما قطاع تقنية المعلومات في العام 2000، ومن المنتظر أن يتواصل عملهما انطلاقاً من دبي. وكان حلتوت قد انضمّ إلى "إس إيه بي" في العام 2008 في حين انضمّ بيرتن إلى الشركة في 2018.