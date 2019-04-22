الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme 3 Pro مع شاشة +FullHD بحجم 6.3 إنش، والمعالج SD710

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 3 Pro، وهو الهاتف الذي تستهدف من خلاله شركة Realme المستخدمين الشباب المتعطشين للألعاب المحمولة.

الهاتف Realme 3 Pro الجديد يضم شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4045mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme 3 Pro الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية مع العلم بأنه تم تدعيم هذه الكاميرا بالعديد من الميزات مثل Chroma Boost و Nightscape Mode. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.0.

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الهاتف Realme 3 Pro سيكون متوفرًا بثلاث ألوان مختلفة تشمل الرمادي والأزرق والبنفسجي. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالهاتف Realme 3 Pro سيكلف ما يعادل 200$ لنسخة 4GB/64GB، وما يعادل 245$ لنسخة 6GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيُعرض للبيع في الهند يوم الإثنين المقبل على الموقع الرسمي لشركة Realme وعلى متجر FlipKart كذلك.