Aston Martin تزيح الستار رسميًا عن سيارتها الكهربائية الأولى Aston Martin Rapide E

فاطمة أيت طالب - دبي -

لقد مر ما يقرب من أربع سنوات منذ أن أكدت لنا شركة Aston Martin أنها تقوم بتطوير سيارة رياضية كهربائية. الآن، قررت الشركة البريطانية العريقة في مجال صناعة السيارات الفاخرة الكشف عن هذه السيارة الكهربائية في معرض شنغهاي للسيارات تحت إسم Aston Martin Rapide E. وكما يوحي إسمها، فهذه السيارة الكهربائية تستند على سيارة الديزل الحالية Aston Martin Rapide، وستكون متوفرة على نطاق محدود للغاية.

تضم هذه السيارة الكهربائية الجديدة من شركة Aston Martin بطارية بقوة 800kWh، وهي البطارية التي يمكن وفقا للشركة أن تسمح لسيارة Aston Martin Rapide E بقطع مسافة تصل إلى 200 ميل قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. يوجد محركان على المحور الخلفي يولدان 450kW، أي ما يقارب 600 حصان، وسيدفعان السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 155 ميل في الساعة. وتقول شركة Aston Martin بأن سيارتها الكهربائية الجديدة ستكون قادرة على بلوغ سرعة 60 ميل في الساعة في أقل من أربع ثوان.

يبدو تصميم السيارة مماثلاً لتصميم سيارة Aston Martin Rapide الحالية. ومع ذلك، فهي تأتي مع بعض الإضافات الزرقاء التي تبرز طبيعتها الكهربائية بالكامل. ستكون هناك أيضًا شاشة رقمية بحجم 6 إنش خلف المقود، فضلا عن شاشة أخرى بحجم 8 إنش مثبتة أعلى مركز لوحة المعلومات لأغراض الترفيه والمعلومات.

أكدت شركة Aston Martin أنها ستقوم بصنع 155 وحدة فقط من هذه السيارة الكهربائية. لم تكشف عن السعر في الوقت الراهن، وبالتالي فلا يزال من غير الواضح كم ستكلف سيارة Aston Martin Rapide E هؤلاء العملاء الـ 155.