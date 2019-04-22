فريق DxOMark يجري تحديثًا لمراجعة الهاتف LG V40 ThinQ، ويمنحه نقطة أعلى

فاطمة أيت طالب - دبي - نشر فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية اليوم تحديثًا للمراجعة التي قام بها للهاتف LG V40 ThinQ مما أدى إلى زيادة النتيجة الإجمالية التي حصل عليها هذا الهاتف إلى 94 نقطة، وهذا ما يعني زيادة بنحو 1 نقطة عن النتيجة الأصلية التي حصل عليها هذا الهاتف. وقرر فريق DxOMark تحديث المراجعة التي قام بها للهاتف LG V40 ThinQ بعدما إكتشف خطأ في أحد إختباراته.

النتيجة الفرعية التي أدت إلى تغيير النتيجة الإجمالية للهاتف تخص التعرض ” Exposure ” والتي تم زيادتها من 83 إلى 88 مما ساهم في رفع النتيجة الإجمالية لإختبار إلتقاط الصور من 96 إلى 98، وبالتالي هذا أدى بدوره إلى رفع النتيجة الإجمالية للهاتف بهامش ضئيل.

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في النهاية، إمتدح فريق DxOMark الهاتف LG V40 ThinQ بسبب التعرض الدقيق في البيئات الداخلية ولكنه لم يكن معجبًا كثيرًا بالتعرض في الهواء الطلق. ويقول الفريق أن الألوان حية وممتعة، ويتم تقديم التفاصيل بشكل جيد في اللقطات التي يتم إلتقاطها في الخارج. عمومًا، إذا كنت مهتمًا بالكاميرا الخلفية للهاتف LG V40 ThinQ وترغب في معرفة المزيد عنها ومعرفة كيف كان أداؤها في الإختبارات، فنحن نقترح عليك التوجه إلى المراجعة الخاصة بالهاتف على موقع DxOMark إنطلاقا من رابط المصدر أدناه.