تسريب جديد يقترح قدوم Moto Z4 مع شاشة بحجم 6.4 إنش، وكاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - تنتشر الشائعات حول الهاتف Moto Z4 Play منذ أشهر، ولكن لدينا الآن بعض التسريبات التي تعرض لنا الهاتف Moto Z4 مع تصميم مشابه جدًا ومع مواصفات تقنية متوسطة.

ووفقا لهذا التسريب، فالهاتف Moto Z4 سيضم المعالج Snapdragon 675 على غرار الهاتف Moto Z4 Play، بدلا من معالج من سلسلة Snapdragon 800 Series مثل الهاتف Moto Z3. وتشير التسريبات إلى أن هذا الهاتف سيكلف نصف ما تكلفه الهواتف الرائدة حاليًا، وهذا ما يعزز نظرية أنه سيكون من الفئة المتوسطة.

ويشاع بأن الهاتف Moto Z4 سيضم كذلك كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل مع العلم بأن كلا الكاميرتين ستدعمان تقنية دمج البكسلات لإلتقاط صور بدقة 12MP أو 6MP ذات جودة عالية في البيئات المنخفضة الإضاءة.

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هل يمكن أن تكون الشائعات تخلط بين Moto Z4 و Moto Z4 Play؟ نحن نرجح ذلك، فهذه هي نفس المواصفات التي تردد بأنها ستأتي مع الهاتف Moto Z4 Play، والإختلاف الوحيد الملاحظ في الشائعات هو قدوم الهاتف Moto Z4 مع شاشة بحجم 6.4 إنش، وقدوم الهاتف Moto Z4 Play مع شاشة بحجم 6.22 إنش.

وبغض النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن كلا الهاتفين سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وقطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن بطاريات بسعة 3600mAh تدعم الشحن بسرعة 18W TurboCharge. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Moto Z4 سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G كحد أقصى، ولكنه سيدعم الملحق MotoMod 5G والذي سيتيح له الإستفادة من السرعة الفائقة التي توفرها شبكات الجيل الخامس 5G.