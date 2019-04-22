انت الان تتابع تفاصيل خبر اكتشاف طريقة لتجنب تدهور القدرات العقلية.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 03:49 مساءً - كشف علماء في جامعة بوسطن الأمريكية أن النشاط البدني، حتى لو كان أقل من 2.5 ساعة في الأسبوع، يمكنه تخفيض خطر تطور الاختلال العقلي.

ونشرت مجلة "JAMA" نتائج الدراسة التي استمرت ثلاثة أعوام، من عام 2016 إلى فبراير 2019، وشملت 2354 متطوعاً منهم 1099 رجلاً، فُحصوا باستخدام أجهزة التسارع والتصوير بالرنين المغناطيسي.

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ويعتقد الباحثون أن فائدة النشاط البدني الدوري لا تقتصر على الصحة البدنية فقط، بل تشمل العقلية أيضاً.

وحسب قول الباحثين، فإن ممارسة الرياضة تبطئ عملية شيخوخة الدماغ، وهذا يعني أن من يمارسون الرياضة أقل عرضة للإصابة بالخرف، وفق ما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية.

ووفقاً لحسابات الباحثين، فإن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بمعدل 150-300 دقيقة في الأسبوع، تتأخر عندهم شيخوخة الدماغ مدة 1.1 سنة لكل ساعة من النشاط البدني. وتتأخر شيخوخة الدماغ 1.4-2.2 سنة لكل ساعة عند من ساروا 7500 خطوة وأكثر أسبوعياً.