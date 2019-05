شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخسر معركة قانونية جديدة أمام Swatch.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت شركة أبل الأسبوع الماضى إلى حل وسط مع شركة كوالكوم وستضطر إلى التعامل مع شركة تصنيع الرقاقات لإنتاج لأجهزة iPhone 5G المستقبلية، ومع ذلك ليست هذه هى نهاية مشاكل أبل، إذ خسرت الآن معركة قانونية جديدة مع شركة الساعات الشهيرة Swatch هذا الشهر.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، لا تتضمن المعركة بين الشركتين التعدى على براءات الاختراع، بل على جملة قالها الرئيس التنفيذى السابق لشركة أبل "ستيف جوبز، وهى عبارة One More thing التى غالبًا ما كان يستخدمها جوبز عند الاعلان عن منتج جديد.

وبدأ المعركة عندما أرادت سواتش استخدام العبارة فى أستراليا كجزء من إعلان لساعاتها الجديدة، وعلى الفور جادلت أبل مع مكتب العلامات التجارية الأسترالى مدعيا أن هذه العبارة قد استخدمها ستيف جوبز عدة مرات فى الماضى، كما تم استخدامها فى الآونة الأخيرة من قبل الرئيس التنفيذى الحالى تيم كوك أثناء إطلاق مجموعة أبل ووتش لأول مرة فى عام 2014.

ومع ذلك، ادعت سواتش أنها ستستخدم العبارة لإطلاق مجموعة جديدة من الساعات، وقالت إنها مستوحاة من البرنامج التلفزيونى "كولومبو"، وهو ما تسسبب فى خسارة أبل لمعركتها القانونية، ومنعها من استخدام الجملة لمنتج معين أو خدمة معينة.

جدير بالذكر ليست هذه هى المرة الأولى التى تخسر فيها أبل مثل هذه المعركة القانونية مع Swatch، ففى وقت سابق من هذا الشهر، أفيد أن أبل خسرت أمام سواتش فى قضية مماثلة، إذ أراد صانع الساعات استخدام عبارة "Tick Different" للترويج للساعات التى تدعم تقنية NFC، بدا التعبير مشابهاً لشعار Apple الخاص بـ "Think Different".