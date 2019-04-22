شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن عن قواعد جديدة للموافقة على إطلاق الألعاب بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنظمون الصينيون عن قواعد جديدة للموافقة على إطلاق ألعاب الفيديو بالبلاد، بعد عام كامل من الفحص والتدقيق، مما يوفر مزيدًا من الوضوح لشركات الألعاب الصينية الكبرى التى تكافح لطرح ألعابها بأكبر سوق فى العالم.

ووفقا لوكالة بلومبرج، أصدرت إدارة الدولة للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون إشعارات فى 19 أبريل توضح بالتفصيل الوثائق والعمليات المطلوبة للحصول على الموافقة على إطلاق الألعاب فى البلاد، ومن بين أشياء أخرى سيتعين على الناشرين الآن إرسال مزيد من المعلومات حول التدابير الخاصة بالحد من إدمان اللعب.

من المحتمل أن يستفيد قادة صناعة الألعاب من هذه الإرشادات، خاصة وأنهم يكافحون مع الحملة الحكومية ضد إدمان الألعاب، إذ جمدت بكين الموافقات على الألعاب الجديدة لمدة تسعة أشهر فى عام 2018 قبل إعادتها فى ديسمبر - مما أدى إلى تراكم الآلاف من الألعاب التى تنتظر الضوء الأخضر.

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وقال المحللون بشركة جيفريزهونج كونج المحدودة بقيادة كارين تشان للعملاء فى مذكرة: "هذا يساعد على التخلص من أى عبء تنظيمى آخر".

وقال دانييل أحمد، المحلل بشركة نيكو بارتنرز لأبحاث الألعاب، إن هذا الإعلان "مهم للغاية"، وستعمل الجهة المنظمة الآن فى وقت واحد للحد من تراكم الألعاب المقدمة منذ أغسطس بالإضافة إلى الطلبات الجديدة بعد 22 أبريل، كما تتوقع شركته أن تحصل أقل من 5000 لعبة جديدة على الضوء الأخضرهذا العام، مع احتمال رفض الألعاب المقلدة والبوكروماجونج منخفضة الجودة.