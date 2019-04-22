شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كلمات السر الأكثر عرضة للاختراق.. ليفربول وأشلى بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع أجراه مركز الأمن السيبرانى الوطنيNCSC أن العديد من مستخدمى الإنترنت البريطانيين لا يعرفون أفضل الطرق لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية، إذ قال 15٪ فقط أنهم يعرفون "الكثير" حول كيفية حماية أنفسهم من أى نشاط ضار عبر الإنترنت، بينما قال أقل من النصف أنهم يستخدمون دائمًا كلمة مرور قوية منفصلة لحساب البريد الإلكترونى الرئيسى.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تم نشر النتائج قبل مؤتمر CyberUK 2019 الذى عقده مركز الأمن السيبرانى فى جلاسكو، وتضمنت هذه النتائج أيضًا قوائم بأكثر كلمات المرور شيوعًا على مستوى العالم، مع إبراز عدد عمليات تسجيل الدخول التى يسهل تخمينها والتى لا تزال تستخدم على نطاق واسع.

وأظهر البحث أن كلمة المرور 123456 كانت الأكثر استخدامًا، قبل 123456789 و qwerty - سلسلة الحروف التى تظهر فى لوحة مفاتيح الكمبيوتر - كلمة المرور و 1111111.

Advertisements

قال المدير الفنى ل NCSC الدكتور إيان ليفي: "نحن نتفهم أن الأمن السيبرانى يمكن أن يكون شاقا للكثير من الناس، ولكن المركز الوطنى لأمن الإنترنت قد نشر الكثير من النصائح القابلة للتطبيق بسهولة لجعلك أقل عرضة للخطر، إذ يعد إعادة استخدام كلمة المرور مخاطرة كبيرة يمكن تجنبها - لا ينبغى لأحد حماية البيانات الحساسة بشيء يمكن تخمينه، مثل الاسم الأول أو فريق كرة القدم المحلى أو الفرقة المفضلة، لذا يعد استخدام كلمات مرور يصعب تخمينها خطوة أولى قوية ونوصى بدمج ثلاث كلمات عشوائية ولكن لا تنسى، كن مبدعًا واستخدم كلمات لا تنسى لك، حتى لا يخمن الناس كلمة المرور الخاصة بك".

وتم الكشف أيضا عن الأسماء الأكثر شيوعا للاستخدام ككلمات مرور، وجاء على رأسها آشلى، يليه مايكل ودانيال وجيسيكا وتشارلى، بينما كان ليفربول أكثر فرق كرة القدم فى الدورى الإنجليزى استخدامًا ككلمة مرور.