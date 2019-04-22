الأرصاد: غدًا ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ،تنشط احيانا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى...