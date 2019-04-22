تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme 3 Pro برقاقة معالج Snapdragon 710

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن رسمياً اليوم عن هاتف Realme 3 Pro الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 710، مع تحسينات في الذاكرة العشوائية ومواصفات الكاميرة، ويتوفر بسعر يبدأ من 200 دولار.

ينطلق هاتف Realme 3 Pro اليوم بشاشة مميزة بحجم 6.3 إنش ودقة عرض Full HD بلس، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 710.

كما يتميز هاتف Realme 3 Pro بكاميرة مزدوجة خلفية مع مستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل Sony IMX519 وأخر 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي بكاميرة أمامية بدقة 25 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

أيضاً إلى جانب رقاقة معالج Snapdragon 710 يأتي الهاتف بأكثر من نموذج يختلف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ونموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128جيجا بايت، كما يدعم الهاتف فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

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هاتف Realme 3 Pro يعمل بنظام تشغيل Android Pie الذي يرتكز على واجهة مستخدم Color OS 6.0، على أن تدعم البرمجيات تحسينات في الكاميرة من بينها نمط Chroma Boost لتباين أعلى في الألوان، مع نمط تصوير ليلي أو في الإضاءة المنخفضة يعرف بNightscape.

الهاتف يدعم أيضاً تصوير فيديو بالحركة البطيئة حتى 960 إطار لكل ثانية بجودة HD، كما يضم بطارية بقدرة 4045 mAh تدعمها تقنية الشحن السريع مع شاحن VOOC 3.0 بقدرة 20W، كما يأتي الهاتف بمنفذ micro USB.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme 3 Pro بثلاثة إختيارات في الألوان المتدرجة هم الرمادي، البنفسجي إلى جانب الأزرق، كما يتوفر بسعر يبدأ من 200 دولار للنموذج الرئيسي و245 دولار لأعلى نموذج للهاتف.

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