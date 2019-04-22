تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يدعم الآن الأجهزة القابلة للطي

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدفع شركة جوجل قريباً للمستخدمين تحديث جديد من تطبيق Google Photos، والذي يأتي بميزة دعم الأجهزة القابلة للطي.
بدأت عملاق البحث في دفع تحديث جديد من تطبيق صور جوجل للمستخدمين، والذي يجلب بعض المميزات الجديدة وتحسينات، حيث يأتي من بينها ميزة المؤشرات التي تتيح للمستخدمين معرفة محتوى الصور الذي يتم نسخه إحتياطياً، أو المحتوى الذي يتم مزامنته على الأجهزة المستخدمة.
كما تستعد شركة جوجل للجيل القادم من الأجهزة القابلة للطي ومنها هاتف العملاق الكوري Galaxy Fold الذي ينطلق للمستخدمين خلال الأسبوع المقبل، حيث يدعم هذا التحديث من صور جوجل هذه الفئة من الأجهزة، مع توقعات بتفاعل التطبيق لآلية فتح وغلق الشاشة في الهواتف القابلة للطي.
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