طائرة بدون طيار بقيمة 30 آلف دولار أبقت رجال الإطفاء آمنين خلال حريق إنفجاري

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما تم استخدام الطائرات بدون طيار للمساعدة في حالات الطوارئ وأصبحت واحدة مفيدة جدًا خلال حريق إنفجاري في ولاية ميشيغان الأمريكية. وحلقت طائرة بدون طيار بقيمة 30 ألف دولار فوق الدخان الهائل والانفجارات المتتالية لنقل فيديو للكارثة لرجال الإطفاء على الأرض.

قام فريق الاستجابة للمواد الخطرة في مقاطعة Wayne County بإحضار طائرة بدون طيار من طراز DJI Matrice 210 والتي تبلغ قيمتها 30000 دولار لمساعدة رجال الإطفاء في مدينة بيتسفيلد بعد أن إشتعلت النيران في صهاريخ البوتان والبروبان والأسيتيلين في شركة Ann Arbor Welding للحام في الأسبوع الماضي. لم تكن الطائرة بدون طيار قادرة على إلتقاط الفيديوهات والصور بدقة عالية فحسب، بل كان بإمكانها كذلك توفير التصوير الحراري.

Advertisements

لقد تمكنوا بعد ذلك من التأكد بناءً على قراءات درجة حرارة الطائرة بدون طيار أن صهريجًا من غاز الهيدروكاربون بوزن 2000 رطل يحترق لمدة 24 ساعة وصل إلى 600 درجة تقريبًا. كانت المعلومات المفيدة للغاية لأنها مكنت رجال الإطفاء من الإحتراز وتحديد ما إذا كان من المجدي إبعاد الناس عن المنطقة.

أثبتت الطائرة بدون طيار أنها كانت مفيدة للغاية في مكافحة الحريق، حيث لم يصب أي من رجال الإطفاء أو السكان أو الموظفين بجروح خطيرة نتيجة لهذا الحريق. قام رجال الإطفاء بإجلاء المنازل والشركات داخل دائرة نصف قطرها ميل واحد بينما كانت الصهاريج تستنزف الوقود وتحترق حتى أصبحت جافة.