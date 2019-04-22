آبل تهيمن على سوق الهواتف الذكية الراقية، وOnePlus تدخل نادي الخمسة الكبار

فاطمة أيت طالب - دبي - باعت شركة آبل أكبر قدر من الهواتف الذكية الرائدة التي تكلف 400$ وما فوق في العام 2018، على الأقل وفقا للإحصائيات الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق. ووفقا لهذه الإحصائيات، فيبدو أن شركة OnePlus نجحت في بلوغ قائمة الخمسة الأفضل لأول مرة في تاريخها القصير. وبشكل عام، نما قطاع الأجهزة الراقية بنسبة 14% على أساس سنوي، على الرغم من تراجع سوق الهواتف الذكية على الصعيد العالمي بنسبة 3 في المئة.

وسعت الشركات الصينية الكبرى مثل Huawei و Oppo و OnePlus من تواجدها مما جعل الشركات الأكثر رسوخًا مثل سامسونج وآبل تفقد جزءًا من حصتها السوقية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل لا تزال تهيمن على سوق الأجهزة الراقية بحصة سوقية تبلغ 51 في المئة، وتليها شركة سامسونج بحصة 22 في المئة، وشركة Huawei بحصة 10 في المئة. وبفضل المبيعات القوية لسلسلة Huawei P20 Series و Huawei Mate 20 Series، حققت الشركة الصينية نموًا بنسبة 97 في المئة مقارنة مع العام 2017. ومع ذلك، تظل شركة OnePlus هي الرابح الأكبر في سوق الهواتف الذكية التي تكلف ما بين 400$ و 600$، والفضل في ذلك يعود إلى المبيعات القياسية التي حققتها الشركة في الهند.

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سوق الهواتف الذكية الأكثر رقيًا التي تكلف أكثر من 800$ هو السوق الأسرع نموًا، وهو أيضًا السوق الذي تهيمن عليه شركة آبل بشكل كبير، فهذه الأخيرة تستحوذ على 80 في المئة من مبيعات هذا السوق. ويقول التقرير أن المشترين راضون عن دفع المزيد من المال مقابل أجهزتهم طالما أنهم سيكونون قادرين على إستخدامها لفترة زمنية أطول. يتوقع المحللون أن ينمو سوق الهواتف الذكية الأكثر رقيًا بفضل هواتف 5G والأجهزة القابلة للطي.