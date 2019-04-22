- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر "سبيس إكس" تواجه مشاكل أثناء اختبار صاروخها "كرو دارغون" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 12:49 مساءً - أجرت "سبيس إكس" تجاربها الأولى على محرك صاروخ "كرو دارغون"، من منصة إطلاق الصواريخ الفضائية في محطة "كيب كانافيرال الجوية"، بالقرب من فلوريدا.
واجه محرك الصاروخ مشكلة أثناء اختبار كبسولة "كرو دراغون"، وفقاً لشهود عيان.
وأدى هذا الخلل إلى تصاعد أعمدة الدخان من موقع الاختبار، والتي كانت مرئية على ما يبدو لأميال، وفق ما ذكرت صحيفة فلوريدا، الأحد.
ووفقاً لبيان من "سبيس إكس": "تم الانتهاء من الاختبارات الأولية بنجاح، ولكن الاختبار النهائي أدى إلى حدوث خلل في حامل الاختبار، التأكد من وفاء أنظمتنا بمعايير السلامة الصارمة واكتشاف الحالات الشاذة مثل هذه قبل الرحلة هي الأسباب الرئيسية لاختبارنا، تقوم فرقنا بالتحقق والعمل بشكل وثيق مع شركائنا في ناسا".
لم تنتج أي إصابات عن الحادث، على الرغم من أنه من المحتمل أن تؤثر الحادثة في جداول إطلاق "سبيس إكس" المستقبلية.
ليس من الواضح مقدار الضرر الذي لحق بمركبة الاختبار أو بمعدات أخرى مجاورة، لكن التقارير غير المؤكدة أشارت إلى أن الكبسولة قد انفجرت.
يهدف "كرو دارغون" إلى نقل رواد فضاء بين الأرض ومحطة الفضاء الدولية (ISS).
وقال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، في تغريدة على تويتر: "لقد تم إخطار ناسا بنتائج الاختبار الأخير، والخلل الذي حدث أثناء الاختبار النهائي، سنعمل بشكل وثيق لضمان تقدمنا بأمان من خلال برنامج الطاقم التجاري الخاص بنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "سبيس إكس" تواجه مشاكل أثناء اختبار صاروخها "كرو دارغون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.