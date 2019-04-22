العراقية "نور نعيم" اول عربية تحصل على الدرع الماسي من يوتيوب

الخليج 365/ بغدادنور نعيم أو نور ستارز كما تُقدم نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي هي مدونة فيديوهات على يوتيوب في العام الواحد والعشرين من عمرها وأول صانعة محتوى في العالم العربي والشرق الأوسط تحصل على الدرع الماسي من يوتيوب.

نور فتاة عراقية نشأت في سورية وبدأت دراستها الثانوية في تركيا قبل ان تنتقل الى الولايات المتحدة. وهناك أكملت الدراسة الثانوية وبدأت مشوارها مع يوتيوب. وأول فيديو لها كان بعنوان "ماذا يوجد في جوالي". وقامت بنشره في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2014 بعد أن أنشأت القناة في أبريل / نيسان من نفس العام. عند مشاهدتك أول فيديو قدمته ستلاحظ حجم التطور الذي حدث في المحتوى الذي تنتجه الآن على الرغم من أنه كان جيدًا كبداية.



ومنذ أن بدأت نور في مجال صناعة المحتوى وهي تحقق نجاحات وقفزات سريعة تدل على شخصية مبدعة، حيث بلغت قناة نور ستارز 100 ألف مشترك في سنة 2015 أي بعد عام تقريبًا من إنشائها. وفي عام 2016 استطاعت الوصول إلى مليون مشترك على اليوتيوب وحصدت الدرع الماسي بعدما حصلت القناة على 10 مليون اشتراك في 3 فبراير / شباط من هذا العام، والآن تخطت القناة مليار مشاهدة وتجاوزت الأحد عشر مليون مشترك

وبحسب موقع Video Amigo تحتل نور المركز السابع من حيث عدد المشاهدات والسادس من حيث عدد المشتركين في القناة بين صناع محتوى الجمال حول العالم. وفي أحدى المقابلات التلفزيونية مع قناة أم بي سي قالت نور: "من السنين الماضية أنا كان بدي (أريد) أوصل وأخد الدرع الماسي. أكتر كلمة كنت أسمعها مستحيل لأن ما حدا عملها قبلك. مستحيل نور. أنتِ قناتك عربية بالمحتوى العربي يعني لو بالإنجليزي بتوصلي لأنه الإنجلش كله بيفهموا".

نور بعد أقل من 5 سنين وصلت لأكثر من 10 مليون مشترك على اليوتيوب وربما في الشهور القليلة القادمة ستصل الى المليون الثاني عشر.

وأخيرا قررت نور ترك الولايات المتحدة والعيش في دبي.

