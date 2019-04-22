شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو صادم لانفجار مركبة ناسا لنقل الرواد للفضاء أثناء اختبارات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اختبار نظام الهروب في حالات الطوارئ بالمركبة الفضائية الجديدة التابعة لسبيس إكس، والمصممة لحمل رواد فضاء ناسا إلى المدار يوم السبت، وأظهر فيديو لم يتم التحقق منه مدى فشل النظام.

فبعد ظهر يوم السبت، أجرت SpaceX اختبارًا ثابتًا لنظام الإجهاض في حالات الطوارئ على الكبسولة الفضائية Crew Dragon الجديدة، والمخصصة للاستخدام بواسطة برنامج ناسا التجاري Crew لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية، إلا أن الاختبار لم يجرى كما هو مخطط له.

وقالت سبيس إكس فى بيان: "في وقت سابق اليوم، أجرينا سلسلة من اختبارات المحركات على مركبة اختبار Crew Dragon على منصة الاختبار في Landing Zone 1 في Cape Canaveral بفلوريدا، وتم الانتهاء من الاختبارات الأولية بنجاح ولكن الاختبار النهائي أدى إلى حدوث خلل في حامل الاختبار، لذا فالتأكد من وفاء أنظمتنا بمعايير السلامة الصارمة واكتشاف الحالات الشاذة مثل هذه قبل الرحلة هي الأسباب الرئيسية لاختبارنا، وتقوم فرقنا بالتحقيق والعمل بشكل وثيق مع شركائنا في ناسا. "

وفقًا لـ Spaceflight Now ، فإن الاختبار "أرسل عمودًا برتقاليًا محمرًا في السماء مرئيًا لأميال حوله" ، مما يشير إلى حدوث خلل خطير إلى حد ما في أنظمة المحرك.

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ويوم الأحد، تم نشر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه على تويتر يزعم أنه يعرض نتائج هذا الاختبار، ويبدو أن مقطع الفيديو يظهر انفجارًا كبيرًا في الكبسولة عدة ثوانٍ.