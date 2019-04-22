شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة البريطانية تتيح الوصول للمعلومات الحكومية بمساعد جوجل وأمازون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الآن لسكان المملكة المتحدة الوصول إلى كنز من المعلومات الحكومية من خلال مكبر الصوت الذكى الخاص بشركة جوجل وأمازون، إذ أتاحت الحكومة البريطانية أكثر من 12000 قطعة من معلومات المتعلقة بـ Gov.uk من خلال المساعدات الشخصية الذكية Alexa و Google Assistant، ما يوفر على المستخدمين عناء البحث داخل الصفحات الرسمية.
ويمكن للمساعدات الشخصية الرد على بعض الأسئلة البسيطة، مثل العطلة المصرفية المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة المهمة مثل طريقة الحصول على جواز سفر.
ووفقا لموقع engadget البريطانى، لا يتوفر كل شىء عبر المساعدات الشخصية، لذا لا يمكن للمواطنين فى بريطانيا الاعتماد تمامًا على مساعد صوت حتى الآن، ولكن هناك وعود بالتوسع.
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