خدمة Amazon Music أصبحت توفر الآن الخطة المجانية المدعومة بالإعلانات للمستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان هناك سبب يجعل خدمة Spotify تسيطر على المشهد في سوق الخدمات الموسيقية، فذلك راجع لكونها توفر للمستخدمين خطة مجانية مدعومة بالإعلانات. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الإستماع إلى الأغاني على الخدمة مجانًا إذا لم يكن لديهم مانع من الإستماع إلى الإعلانات بين الحين والآخر. هذا على عكس الخدمات الموسيقية الأخرى مثل Apple Music التي تقدم إمكانية إستخدام الخدمة مجانًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط قبل مطالبة المستخدمين بالدفع لمواصلة إستخدام الخدمة.

الآن يبدو أن Spotify على وشك تلقي بعض المنافسة من شركة أمازون. في الواقع، لقد أعلنت شركة أمازون مؤخرًا أنها ستطلق خطة مجانية مدعومة بالإعلانات على خدمة Amazon Music. في السابق، كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الإستماع إلى خدمة Amazon Music هي من خلال إما الحصول على عضوية Amazon Prime أو الإشتراك في خدمة Amazon Music Unlimited، ولكن الآن لم يعد ذلك مطلوبًا، فقد أصبح بإمكان المستخدمين فقط التسجيل وبدء الإستماع إلى الأغاني.

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ومع ذلك، على الرغم من أن الخدمة أصبحت مجانية، فهي تعاني من بعض القيود، تمامًا كما هو الحال في خدمة Spotify. ووفقا لشركة أمازون، فالخطة المجانية المدعومة بالإعلانات من خدمة Amazon Music ستدعم فقط أفضل قوائم التشغيل والمحطات، مما يعني أنه إذا كنت ترغب في أكثر من أغنية أو ألبوم حسب الطلب، فسوف يتعين عليك الدفع مقابل هذا الإمتياز.

ومع ذلك، فهذه ليست بالضرورة صفقة سيئة إذا كنت لا تمانع أن يتم تنظيم الأغاني من أجلك، مثل الراديو. إذا كنت من الراغبين في التحقق من الخطة المجانية لخدمة Amazon Music، فتوجه إلى الموقع الرسمي للخدمة على الويب للحصول على التفاصيل.