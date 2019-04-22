آبل تعترف بشكل صريح بأن تكنولوجيات كوالكوم هي الأفضل في السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة، بدا الأمر كما لو أن الخلاف القانوني بين آبل وكوالكوم سيستمر على الأرجح لسنوات عديدة، على غرار الخلاف القانوني الذي كان بين آبل وسامسونج. ومع ذلك، تفاجأ الجميع عندما أعلنت كل من آبل وكوالكوم في الأسبوع الماضي أنهم قاموا بحل جميع النزاعات الموجود بينهم وأنه سيتم تزويد آبل بمودمات 5G التابعة لشركة كوالكوم من أجل هواتف iPhone القادمة في العام 2020.

الآن بفضل تقرير جديد من صحيفة واشنطن بوست، فيبدو أن تسوية آبل مع كوالكوم لم تكن مسألة إذا، بل هي مسألة متى لأنه يبدو وكأن شركة آبل بحاجة فعلاً إلى التكنولوجيات التابعة لشركة كوالكوم. يستند هذا على مذكرة داخلية تم تقديمها كجزء من الدعوى القضائية وتم كتابتها من قبل نائب رئيس قسم الأجهزة في شركة آبل، السيد Jony Srouji. وكان جزء من هذه المذكرة يقول : ” من الناحية الهندسية، لقد كانوا الأفضل “.

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كما كتب محاسب من العام 2009 في مذكرة أخرى أن كوالكوم ” تعتبر إلى حد كبير صاحبة أقوى محفظة لبراءات الإختراع الأساسية والمعنية بالمعايير اللاسلكية “. الأمر المثير للإهتمام حول هذا الإكتشاف هو أنه في العلن وأثناء الدفاع عن نفسها في المحكمة، حاولت شركة آبل التقليل من قيمة التكنولوجيات التابعة لشركة كوالكوم، وقالت بأنه ” لا قيمة لها “، ولكن كما نرى بناءً على هذه المذكرات، فربما شركة آبل بحاجة إلى كوالكوم أكثر مما تحتاج كوالكوم لشركة آبل.

ومع ذلك، يبدو أن كلا الشركتين قررتا ترك الخلافات التي كانت بينهما والتطلع إلى مستقبل أفضل لأن في ذلك مصلحة لكلا الشركتين ولعامة المستهلكين أيضًا، فهذا القرار سيسمح لشركة آبل بجلب هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G إلى السوق في العام 2020 كما هو محدد. ومع ذلك، فقد سمعنا أن شركة آبل تدرس فكرة تطوير مودمات 5G الخاصة بها، على الرغم من أننا نتخيل بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، لذلك حتى ذلك الحين، سيتعين على شركة آبل الإستعانة بالحلول التابعة لشركة كوالكوم، وإستعانة هذه الأخيرة بشركة آبل لتحسين أرباحها.