شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفتكر رحلة المريخ هتاخد كم شهر فى الطريق..اعرف المدة وخطة توافد البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل معى كم ستستغرق فقط مدة الرحلة من الأرض إلى المريخ، وكم من الوقت سيكون على رواد الفضاء الانتظار حتى يصلوا إلى الكوكب الأحمر.

وفقا لما ذكره موقع "mars-one" الخاص بأول رحلة للمريخ، تستغرق الرحلة حوالي سبعة أشهر وهى فترة أطول بقليل من التى يقضيها رواد الفضاء الحاليين في محطة الفضاء الدولية.

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وتعتمد المدة المحددة لكل رحلة على موعدها، لأن مدارات المريخ والأرض ليست دائرية تمامًا، فإن الوقت الذي يستغرقه السفر بينهما يختلف من ستة إلى ثمانية أشهر، فليس دائما الوقت واحد.







ماذا يحدث بعد وصول أول مجموعة من البشر إلى المريخ؟ ماذا يحدث بعد وصول أول مجموعة من البشر إلى المريخ؟ يعد وصول أول أربعة سكان للمريخ مجرد بداية لهذه المغامرة العظيمة، وسيتبع رواد الفضاء المزيد من المجموعات كل سنتين، مما سيؤدي في النهاية إلى أن تصبح القاعدة عبارة عن قرية صغيرة، وفي البداية، سيكون التوسع محدودًا بسبب المواد والأكسجين والماء.

كيفية تحديد مواعيد المغادرة والوصولتم اختيار التواريخ والسنوات المحددة التي تخطط فيها Mars One لتنفيذ المراحل المختلفة للخطة للحصول على الموقع الفلكي المفيد للأرض والمريخ، والتى ستنطلق فى عام 2022.

وستوفر عمليات الهبوط الأخرى كل ما قد يحتاجون إليه لتوسيع المستعمرة، ومنه الألواح الشمسية، أماكن المعيشة الجديدة والمكونات البلاستيكية.