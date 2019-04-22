انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير جديد يكشف أسوأ كلمات المرور والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 08:58 صباحاً - أجرى المركز القومي لأمن الإنترنت في المملكة المتحدة (NCSC)، بحثاً في كلمات المرور عموماً وأخرى مرتبطة بالحسابات التي اختُرقت.

ووفقاً لما نشره موقع "ديجيتال جورنال"، اليوم الأحد، كانت النتيجة الرئيسية هي أن كلمة المرور المستخدمة من قبل غالبية الأشخاص الذين تعرضوا لخطر الأمان عبر الإنترنت إلى حد ما هي 123456.

ومن مراجعة قواعد البيانات العامة وجد المركز القومي أن التسلسل الرقمي 123456 يظهر في أكثر من 23 مليون كلمة مرور.

وبعد تشغيل هذا المكون من ستة أرقام عبر لوحة المفاتيح القياسية، كانت كلمات المرور الشائعة والقابلة للاختراق بسهولة هي: "qwerty" و "password" و 1111111.

كذلك أشار المركز إلى كلمة مرور شائعة أخرى وهي أن يستخدم المستخدم اسمه أو اسم شخص قريب منه.

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وكان الاسم الأكثر استخداماً لتشكيل كلمات المرور هو "Ashley"، ويلي ذلك "مايكل" ​​و"دانيال" و"جيسيكا" و "تشارلي".

كذلك هناك مجال آخر شائع لتسمية كلمة المرور هو أن يستخدم الناس الفرق الرياضية، وبالنظر إلى شعبية كرة القدم في المملكة المتحدة، فإن أسماء نوادي كرة القدم الأكثر استخداماً هي أسماء من الدوري الممتاز، كـ "ليفربول" و"تشيلسي" في الصدارة.

وجاء في المراتب الأقل شعبية كلمات مرور لشخصيات خيالية أو فرق موسيقية، مثل "Blink-182" و"سوبرمان" و"بوكيمون" و"باتمان".

وخلال حديثه مع بي بي سي، أشار إيان ليفي، المدير الفني للمركز القومي، إلى أن أولئك الذين يواصلون استخدام الكلمات أو الأسماء المعروفة ككلمة مرور لديهم فرصة أكبر بكثير للتعرض للقرصنة.

وقال: "يجب على كل شخص ألا يحمي البيانات الحساسة بشيء يمكن تخمينه، مثل الاسم الأول، أو فريق كرة القدم المحلي، أو الفِرق المفضلة".

وفيما يتعلق بتطوير كلمة مرور أقوى، يوصي المركز القومي بأن يربط المستخدمون للإنترنت ثلاث كلمات عشوائية لا تُنسى معاً من أجل تكوين كلمة مرور يصعب كسرها.