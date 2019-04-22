شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الفرنسية تطلق تطبيقا مشفرا لمنافسة تليجرام وواتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت الحكومة الفرنسية تطبيق المراسلة الفورية المشفرة (IM) الخاص بها، لتشجيع الموظفين الحكومين على استخدامه بدلا من Telegram و WhatsApp وغيرهما من تطبيقات الدردشة الشهيرة.

ووفقا لموقع Zdnet الأمريكى فتم إطلاق التطبيق، الذى أطلق عليه اسم Tchap مجانا على متاجر تطبيقات iOS و Android الرسمية.

ويمكن فقط لموظفى الحكومة الفرنسية الرسميين التسجيل للحصول على حساب؛ ومع ذلك طرحت الحكومة الفرنسية كود Tchap على منصة GitHub حتى تتمكن المنظمات الأخرى من طرح إصداراتها الخاصة من Tchap للاستخدام الداخلي أيضًا.

Advertisements

تم تطوير التطبيق رسميًا بواسطة DINSIC (الإدارة المشتركة بين الوزارات لنظام المعلومات والاتصال الرقمى فى الدولة)، تحت إشراف ANSSI، الوكالة الوطنية للأمن السيبراني فى فرنسا.

وتخطط الحكومة الفرنسية لفرض استخدام Tchap لأى اتصالات غير رسمية بين موظفى الحكومة والوكالات وبعض الكيانات غير الحكومية والمدنيين المختارين بعناية.

الفكرة العامة هى الحفاظ على تدفق الاتصالات الحكومية عبر خوادم داخلية، وبعيدًا عن خدمات الجهات الخارجية، مثل Telegram أو Signal أو WhatsApp أو Wickr، والتطبيقات الأخرى التى قد تكون عرضة للهجمات أو تحت مراقبة وكالات الاستخبارات الأجنبية.