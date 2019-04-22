تصل إلى 34 وهذا موعد ذروتها.. ما أسباب الموجة الحارة المُقبلة؟

(مصراوي):

كشف الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب تعرض البلاد لموجة حارة تستمر لنهاية الأسبوع المُقبل.

وقال "عطا"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن ارتفاع درجات الحرارة يعود إلى وجود كتلة هواء ساخنة قادمة من شبه جزيرة سيناء، حيث أن حالة الجو سترتفع ابتداءً من يوم الأربعاء 24 أبريل، وستصل لذروتها يوم الاثنين من الأسبوع الجديد "شم النسيم" إلى 34 درجة.

وذكر أن الحرارة ستنخفض اليوم الاثنين، بمعدل أقل من الطبيعي، بينما سترتفع الثلاثاء 6 درجات.​

وشهدت محافظات الجمهورية،...