«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للبرودة

الموجز _ محمد علي هـاشم

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلن توقعاتها لليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، اما البحر الأحمر فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 12 22

طنطا 12 21

دمنهور 13 20

الاسكندرية 13 20

بلطيم 12 20

مطروح 14 19

السلوم 12 22

سيوة 11 27

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 12 24

الاسماعيلية 10 24

السويس 11 23

العريش 12 19

رفح 12 19

رأس سدر 13 18

نخل 05 19

نويبع 14 22

طابا 09 19

كاترين 02 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 23

بنى سويف 11 24

المنيا 09 24

أسيوط 08 25

سوهاج 09 25

قنا 08 26

الأقصر 13 28

أسوان 14 29

أبوسمبل 15 28

الوادى الجديد 14 27

شلاتين 17 27

ابو رماد 18 25

راس حدربة 19 24

حلايب 19 24