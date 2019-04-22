شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستعين بتقنية التعرف على الوجه للتأكد من هوية موظفى الديلفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم أمازون الآن ميزة التعرف على الوجه للتحقق من هويات السائقين بخدمتها الخاصة بالتوصيل، وتطبق هذه الإجراءات على السائقين ضمن برنامج Amazon Flex، وهو برنامج يسمح للعاملين المتعاقدين بتسليم حزم Amazon باستخدام سياراتهم الخاصة، لذا ستبدأ الشركة فى التحقق من هوياتهم باستخدام مزيج من الصور الشخصية والتعرف على الوجه.

واكتشف موقع Theverge الأمريكى هذه الخطوة الجديدة من أمازون، بعد أن بدأ تطبيق Amazon Flex فى إخطار السائقين بأنهم بحاجة لبدء التقاط صور سيلفى فى التطبيق، قالت أمازون إن التغيير يهدف إلى تقليل الاحتيال والتأكد من أن الأشخاص المسموح لهم فقط بتقديم الطرود يمكنهم الوصول إلى Amazon Flex.

فى قسم الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص بـ Flex ، تقول أمازون: "نستخدم صورتك لتحديد الهوية، ويمكن أن يشمل ذلك التأكد من قيامك بعملية التسليم واستخدام صورتك لتحديد هويتك للعملاء وموظفى المحطة، يتم استخدام الصورة أيضًا على بطاقة الهوية داخل التطبيق".

ونظرًا لأن سائقى Amazon Flex هم موظفون مستقلون - يستخدمون سياراتهم الخاصة فى وضع جداولهم الخاصة - فإن طبقة التحقق الإضافية يمكن أن تساعد أمازون فى الحفاظ على أعمالها.