شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعرض موسيقى يوتيوب مجانا على مساعدها الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جوجل الآن لأصحاب المتحدث الذكى Google Home إمكانية الوصول إلى الموسيقى المجانية عبر يوتيوب.

ووفقا لما ذكره "Usatoday" فتوفر جوجل هذه الميزة ليس فقط على مساعد الشخصى، ولكن أيضا على أى متحدث يحتوى على مساعد جوجل، مثل أليكسا وGoogle Siri.

ولكن ما لا يمكنك الحصول عليه هو اختيار أغنية عند الطلب، فبدلا من هذا، يتم إنشاء قوائم التشغيل أو محطات الراديو بناءً على طلباتك.

وللوصول إلى الأغانى المجانية سيحتاج ملاك Google Home إلى اختيار موسيقى يوتيوب كخدمة الموسيقى الافتراضية، ويتم ذلك فى إعدادات الحساب، مما يعنى الاستغناء على الخدمات الأخرى مثل spotify إذا كنت من مستخدميها.

ويمكنك أن تطلب من مساعد Google Home تشغيل الموسيقى المناسبة لأى لحظة أو مزاج، وستشغل الموسيقى حسب الأذواق بناءً على طلبك.