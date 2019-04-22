شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع عمرها 124 عاما توضح حقيقة حول "أوراق التواليت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من موقع "مترو" البريطانى أن هناك براءة اختراع تبلغ من العمر 124 عامًا خاصة بلفائف المرحاض "أوراق الواليت"، والتى تظهر أنها كانت عبارة عن اختراع، وشكلها لم يتغير منذ ذلك الحين وحتى الآن، وأول من نشر تلك البراءة هو مراسل موقع "هوفينجتون" الذى يدعى "أوين ويليامز"، وشاركها على تويتر.



أوراق الواليت

ووفقا للتقرير فإن الصور الخاصة ببراءة الاختراع حسمت جدلا بين المستخدمين متعلق بطريقة وضعها بشكل صحيح، إذ أظهر المخترع سيث ويلر من خلال الروسومات، أن "أوراق التواليت" يجب أن تكون معلقة لأعلى.

ومن خلال الاطلاع السريع على أرشيف براءات اختراع جوجل، فإن تلك النظرية هى الأصح، وعلى الرغم من أن هذا الأمر بسيط إلا أن الجدل كان واسع بين المستخدمين حول العالم لسنوات.