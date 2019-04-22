شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Epic للألعاب تعلن حظر 1200 حساب بسبب الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Epic للألعاب عن حظر أكثر من 1200 حساب بسبب الغش خلال الأسبوع الأول من بطولة Fortnite World Cup على الإنترنت، إذ تلقى معظم هؤلاء المستخدمين، البالغ عددهم 1163، حظراً لمدة أسبوعين لتجاوز القيود الإقليمية ومحاولة اللعب فى مناطق متعددة، كما فقد 196 منهم الجوائز التى فازوا بها نتيجة لذلك.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تم حظر 48 شخصًا آخر لمشاركتهم حساباتهم، فى حين حصل واحد على حظر تنافسى لمدة 72 ساعة بسبب قطع الاتصال عن قصد، وتلقت ثمانية حسابات حظرًا على العمل الجماعى، أو إجراء تحالفات غير رسمية مع خصومهم.

وهناك أيضًا شخص واحد لم يتم الكشف عن هويته وصل إلى الدور نصف النهائى ولكن تم حظره نهائيًا من اللعبة بعد القبض عليه باستخدام برنامج الغش فى الدقائق الخمس الأولى من البطولة.

ويعد تقرير Epic عن حظر الحسابات بمثابة تحذير، على أمل أن تبقى الموجة التالية من اللاعبين الأمور نظيفة.