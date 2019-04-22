الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس قبل هذا الموعد

محمد القاضي

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التغييرات المناخية أثرت على مصر بانخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بأكثر من 6 درجات.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلي أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة غدا يصل إلى 6 درجات مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، موضحا أن الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة يبدأ من يوم الثلاثاء القادم، معقبا: «نبدأ في الدخول في الجزء...