افضل تطبيقات Launcher لأجهزة Android و ماذا يميز كل منهم

Launcher. كلمة ستسمعها كثيراً عند استخدامك لأجهزة Android. في البداية تطبيقات Android او نظام Android هو نظام مرن. يتميز بأن تطبيقاته المتنوعة يمكنها القايم بأي مهمة تحتاجها انت كمستخدم. يمكنك التعديل على اي شئ بإستخدام التطبيقات المتنوعة للنظام. و في هذا الموضوع سنبرز لك احد استخدامات تطبيقات Android. و هو تغيير شكل الشاشة الرئيسية بإستخدام Launcher. ليست اول مرة نتكلم عن تطبيقات كهذه فقد سبق لنا و تكلمنا عن Launchers متنوعة في موضوعات سابقة.

افضل تطبيقات Launcher

Action launcher

Nova Launcher

CPL Launcher

Lawnchair

Hyperyion launcher

Action Launcher

من التطبيقات الشهيرة جداً. Action يوفر لك عدة تجارب جيدة للغاية. حيث انه يمكن ان يكون بنفس شكل اجهزة Google pixel تماماً. نفس الـWidgets. نفس الأيكونات. نفس التنقلات. نفس الأحجام. حتى انه يوفر صفحة Google الجانبية التي تظهر يسار الصفحة الأولى من صفحات الشاشة الرئيسية للهاتف. يوفر لك ايضاً تغيير ترتيب الشاشة الرئيسية فيمكنك وضع ما يصل الى 144 ايكونة مختلفة على الشاشة الرئيسية كأقصى رقم. او تكبير حجم الـWidget كما تحب. Action مجاني. و هناك مزايا اضافية في النسخة الكاملة التي بسعر 40 جنيه مصري. و متوفر على Google play Store. و يمكنك تحميل ايضاً اضافة صفحة Google من موقع Apkmirror

Nova launcher

ايضاً من التطبيقات الشهيرة جداً. يوفر Nova نفس تجربة Action و لكن بشكل مختلف. حيث انه لا يحتوي على كل المميزات الثقيلة التي يمكن ان تجدها في Action. لكنه يوفر تجربة خام جيدة للغاية. و هو افضل في تخصيص شكل و حجم الأيكونات المختلفة. يوفر لك نفس المساحة التي يوفرها Action. و يدعم تغيير ايكونة المجلدات التي يمكنك انشائها. Nova يوفر ايضاً صفحة Google الجانبية. و هو مجاني على Google play Store مع وجود نسخة كاملة يمكنك شرائها

CPL Launcher

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ليس مشهوراً بما يكفي بعد. تطبيق CPL هو تطبيق معدل من الـLauncher الأساسي لأجهزة Google pixel. حيث انه يضيف عدة مزايا فوق التطبيق الأساسي. كتغيير عدد الأيكونات على الشاشة الرئيسية. اخفاء و اظهار الـWidget الأساسي. تغيير شكل و حجم الأيكونات. اظهار و اخفاء اسماء الأيكونات. التطبيق ممتاز لمن يحب شكل الواجهة الأساسية لـGoogle بدون اي تعديلات ثقيلة. و هو متوفر بشكل مجاني على Google play Store

Lawnchair

من تطوير اشهر المطورين من xda. تطبيق Lawnchair لازال يوفر المطلوب عن اي تطبيق آخر. هو يوفر نفس الواجهة الخام. مع وجود دعم لأي ايكونات خارجية. مع تغيير المساحة التي يمكنك اضافة ايكونات بها على الشاشة الرئيسية. Lawnchair مع كل ذلك يضيف ميزة ليست في باقي التطبيقات كلها. حيث انه يدعم حركة التنقلات الجديدة في Android pie. يمكن للجهاز التعرف عليه كأنه تطبيق اساسي للواجهة. و يتعامل معه على ذلك الأساس

Hyperion launcher

كتطبيق Lawnchair فإن Hyberion هو من تطوير مطوري Substratum. يعطيك Hyperion اضافات عديدة ليست في باقي التطبيقات. كتعديل الألوان مثلاً للواجهة بشكل متنوع. او جعل الـDock الأساسي بحجم اكبر من باقي التطبيقات. مع وجود امكانية لتغيير الأيكونات بسهولة بدون الحاجة للدخول الى الإعدادات. و في النهاية فهو يدعم وجود صفحة جانبية لـGoogle. و يدعم حركة التنقلات الجديدة من نظام Android pie.