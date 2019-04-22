أفضل إضافات Firefox نسخة الأندرويد

متصفح Firefox في نسخة الأندرويد يمتلك الكثير من المميزات والقدرات التي تجعله يقترب فالجودة من شقيقه على أجهزة الكومبيوتر، هناك الكثير الذي يمكنك فعله منه والأهم أنك تستطيع أن تستخدم الإضافات المختلفة لتخصص تجربتك للمتصفح وتحسنها .

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تأتي هذه الميزة على عكس ما نراه في برنامج كروم للأندرويد أيضاً الذي لا يدعم هذه الإضافات أو الـ Add-ons كما يسميها البرنامج لذا فهي ميزة بالتأكيد تجعل Firefox يتفوق على كروم على الأجهزة الأندرويد.

إضافات Firefox نسخة الأندرويد :

بالطبع لن تجد كل الإضافات الموجودة للـ Firefox على الكومبيوتر PC متاحة لنسخة الأندرويد خاصته ولكن ستجد مجموعة كبيرة من أشهر الإضافات موجودة عليه، كما أنك ستجد إضافات تم تصميمها بشكل خاص لتعالج مشاكل يواجهها مستخدموا الأندرويد تحديداً .

لتتمكن من تحميل الإضافات كل ما عليك فعله هو فتح الصفحة من خلال المتصفح على جهاز الاندرويد الخاص بك.

إضافة Dark Reader :

تعمل هذه الإضافة على تحويل كل المواقع التي تتصفحها وتستخدمها إلى الوضع المظلم أو Dark Mode، تقدم هذه الإضافة أيضاً مستوى عالي من التخصيص لتتمكن من التحكم في تجربتك بشكل كامل مختلف عن كل تجربة اخرى فيمكنك من خلال هذه الإضافة الضغط عليها لتحول كل المواقع بكل سهولة إلى الخلفية السوداء والكلام الأبيض.

أو يمكنك الدخول إلى إعدادات الإضافة لتتحكم فيها ولتتحكم في إعداداتها المختلفة ولتتمكن من الإختيار من بين ثيمات وأشكال مختلفة بين كل موقع والآخر كما يمكنك أن تحدد شكلاً خاصاً بكل موقع على حدة، يمكنك ايضاً أن تنشأ قائمة من المواقع لتعمل على الوضع الإفتراضي .

تحميل الإضافة مجاناً .

إضافة Simple Gesture :

كما يوحي إسم هذه الإضافة فإنها تعمل ببساطة على إضافات إشارات تحكم gestures على متصفح الهاتف لتتمكن من التحكم في الصفحات من خلال الـ Gestures أو إشارات التحكم المختلفة.

فمثلاً يمكنك أن تخصص إشارة لتتنقل إلى الصفحة التالية أو السابقة عن طريق أن تقوم بمسح الشاشة إلى اليمين أو اليسار مثلاً وهذا ينطبق على كل الإعدادات والأوامر الموجودة في المتصفح، كما تستطيع إنشاء حركات مركبة من أكثر من حركة مثل أن تمسح إلى الاسفل ومن ثم إلى الشمال لتنتقل إلى صفحة أخرى .

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تحميل الإضافة مجاناً .

إضافة Ghostery

هذه الإضافة موجهة تحديداً لمن يحب الإحتفاظ بخصوصيته ولمن تهمه خصوصيته بشكل أساسي، فهي تقوم بشكل بسيط بمنع تتبع تحركاتك وتصرفاتك على الإنترنت لكي يظل تصفحك مخفي بشكل اساسي، كما أنها في كل مرة ستعمل ستظهر لك الخدمات التي تقوم بتتبعك والخدمات التي قامت هي بإيقافها .

تحميل الإضافة مجاناً

إضافة Video Background Play Fix

تتيح لك هذه الإضافة الوصول إلى خاصية كانت في الماضي حصرية لمشتركي Youtube Red الحصريين، وهي أن تقوم بتشغيل الموسيقى والملفات الفيديو في الخلفية.

ببساطة تستطيع فتح فيديو اليوتيوب وتركه يعمل في الخلفية وإستخدام أي برنامج آخر على هاتفك دون أن تحتاج إلى إيقاف الفيديو الذي كنت تستمع إليه.

تحميل الإضافة مجاناً .

إضافة Dark Theme :

هذه الإضافة موجهة خصيصاً لمحبي اللون الأسود فهي تتيح لك أن تستخدم الـ Dark Theme بشكل مباشر على المتصفح ولتحوله إلى اللون الأسود ليتناسب مع باقي برامجك أو ليتناسب مع إستخدامك العام للهاتف .

هذه الإضافة لن تجعل المتصفح أسود بالكامل ولكن ستجعله أقرب إلى درجة فاتحة من السواد أو اللون الرمادي مما سيضفي مشهداً جمالياً على المتصفح .

يمكنك تحميل الإضافة مجاناً من هنا .