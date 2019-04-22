رصد بطاقة الرسوم GeForce GTX 1650 Ti من Nvidia

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم Nvidia بعد أيام بإطلاق بطاقة الرسوم GeForce GTX 1650، إلا أن Nvidia على ما يبدو تعمل على بطاقةٍ أخرى، حيث تم رصد بطاقة الرسوم من الشركة GeForce GTX 1650 Ti عن طريق ECC.

البطاقتان ستأتيان على رقاقة TU117 ، و هذا يعني أنها يتشابهان بصورة كبيرة، إلا أن GeForce GTX 1650 Ti ستستعمل النسخة الأكثر اكتمالاً من الرقاقة. من الصعب الخروج بأية معلومات من هذا الإدراج، إلا أن المواقع التقنية المختصة تتوقع أن يتفوق الأداء على بطاقة RX 570 من AMD مع استهلاك مثالي للطاقة الكهربائية و بواقع 75 واط،