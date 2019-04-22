طرفية الواقع الافتراضي Playstation VR ستكون متوافقة مع جهاز سوني القادم للجيل الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن صدرت طرفية Playstation VR و هي تحقق مبيعات جيدة، و قد تجاوزت حتى الآن 4.2 مليون وحدة، و بالتأكيد سوني تُخطط للمزيد من الواقع الافتراضي مع جهازها للجيل الجديد، و الذي ترفض الشركة أن تؤكد اسمه الرسمي و المتوقع بأن يكون (Playstation 5) من خلال المقال الأخير من Wired.

و قد أكد مارك سيرني مهندس البنية المعمارية للمنصة في هذا المقال، أنه لا يخطط للكشف عن المزيد من المعلومات حول الواقع الافتراضي للبلايستيشن القادم في الوقت الحالي، لكنه يؤكد أن طرفية Playstation VR الحالية ستكون متوافقة مع المنصة القادمة.

لا شك أن سوني تُخفي في جعبتها الكثير تجاه الواقع الافتراضي و دوره في منصتها المنزلية القادمة.