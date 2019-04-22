تقرير جديد يؤكد إلغاء مشروع QoL لدى شركة Nintendo

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Nintendo تُعاني من خسائر مالية متلاحقة في الفترة التي باعت فيها جهازها المنزلي Wii U، و في تلك الفترة قرر رئيس الشركة الراحل “ساتورو أيواتا” التوسع و دخول أسواق جديدة: مشروع المنتزهات مع شركة يونيفرسال، طرح أفلام لشخصيات الشركة و تكثيف التراخيص الخاصة بها، و كذلك مشروع لطرفيات Quality of Life.

المشروع الأخير لن يُكتب له النور على ما يبدو، حيث أكّد تقريرٌ جديدٌ من Nikkie أن الشركة قد طوت صفحة هذا المشروع تماماً و لم يعد له وجود، و السبب الذي تم تحديده أن المُنتج لم يحمل السمات المعتادة لمُنتجات الشركة. من منظورنا، يبدو السبب الأكثر واقعية أن الشركة لم تعد بحاجة إليه في ظلّ النجاحات الكبيرة التي يحققها Nintendo Switch مع عودة ربحية الشركة إلى أرقامها المعهودة.