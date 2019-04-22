جهاز Xbox الجيل الجديد أقوى من Playstation 5 على ذمّة التسريبات

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأيام القليلة الماضية كشف تقريرٌ جديدٌ من Wired عن أولى التفاصيل و المواصفات المتوقعة لجهاز سوني المنزلي Playstation 5، و ذلك إثر لقاءٍ مع مهندس البنية المعمارية للجهاز مارك سيرني. علمنا أن الجهاز سيقوم باستعمال معالج الجيل الثاني Zen من AMD بحجم 7 نانومتر، و البطاقة الرسومية بمعمارية Navi من الشركة الحمراء. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجهاز باستعمال قرص SSD فائق السرعة.
حسناً، ماذا عن جهاز مايكروسوفت المنزلي القادم، و الذي يحمل الاسم الرمزي Xbox Anaconda؟ بحسب عدة مُسربين موثوقين على شبكة الانترنت، فإن جهاز مايكروسوفت القادم سيأتي بمواصفات أقوى “بوضوح” من جهاز سوني، و سيؤدي بصورة أفضل.
على أية حال، تبقى هذه التسريبات في بند الشائعات، و ذلك حتى تقوم مايكروسوفت بالكشف رسمياً عن جهازها القادم و التفاصيل الخاصة به، و المُرجح أن يكون ذلك في معرض التسلية و الترفيه الإلكتروني E3 2019.
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