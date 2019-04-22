جهاز Nintendo Switch يحصل على التحديث 8.0 لنظام التشغيل

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل جهاز ألعاب الفيديو الهجين ما بين المنزلي و المحمول Nintendo Switch على التحديث 8.0.0 لنظام التشغيل. هذا التحديث قام بإضافة العديد من المزايا للنظام. الآن بات بمقدور المُستخدمين أن يقوموا بفرز الأيقونات (sort) التي تظهر في الواجهة، و ذلك عند عرض جميع التطبيقات.
هذا التحديث يقوم بتهيئة الجهاز كذلك للتوافق مع حُزمة Nintendo Labo VR، و يُضيف VR Mode لرقابة Parental Controls. بالإضافة إلى ذلك، بات بمقدور المُستخدمين أن يقوموا بنقل ملفات التخزين الخاصة بهم بين جهاز Switch و آخر، و ذلك عن طريق خيار Transfer Your Save Data في قائمة إدارة البيانات.
التحديث أضاف أيضاً خاصية التقريب (Zoom)، و مجموعة من الأيقونات الجديدة التي يُمكن استخدامها للملف الشخصي.
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