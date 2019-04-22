شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو اليابانية تحتفل بمرور 30 عاما على إطلاق Game Boy والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل شركة نينتندو بمرور 30 عاما على إطلاق Game Boy، وهى أول وحدة تحكم لألعاب الفيديو محمولة باليد، والتى لاقت إقبال المئات من العملاء اليابانيين المتحمسين وقت الكشف عنها، وكان يتم بيعها بسعر 12500 ين (حوالى 94 دولارًا بمعدلات عام 1989).
ودعمت Nintendo فى البداية الجيم بوى بأربع ألعاب وهى Super Mario Land ، وBaseball ، وAlleyway ، وYakuman (لعبة mahjong)، ولكن سرعان ما زاد عدد الألعاب المتاحة حتى وصل إلى المئات.
فى وقت لاحق من ذلك العام أطلقت Game Boy فى الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 89.99 دولار، وبيعت منها أكثر من مليون وحدة خلال موسم عيد الميلاد الأول، لتثبت نجاحها بقوة فى الولايات المتحدة، كما باعت 118.69 مليون وحدة من خط Game Boy الأصلى فى جميع أنحاء العالم.
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