5 تطبيقات مراسلة بديلة لتطبيق BBM على نظامي آي أو إس…

أعلنت شركة بلاي بيري BlackBerry الكندية يوم الخميس الماضي عن إيقاف تشغيل نسخة المستهلك من تطبيقها الشهير للتراسل بلاك بيري ماسنجر BBM؛ بحلول 31 مايو القادم، وقبل هذا التاريخ يجب على المستخدمين تنزيل الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات التي تمت مشاركتها؛ لأن تلك الملفات لن تكون متاحة ابتداءً من شهر يونيو المقبل.

وقد كانت قوة أمان تطبيق BBM نقطة تميزه الرئيسية، ولا أحد ينكر أن تطبيق BBM كان سببًا رئيسيًا في ظهور منصات تراسل منافسة، مثل: واتساب، وفيسبوك ماسنجر، وiMessage، وغير ذلك.

غاب عن قائمة تطبيقات المراسلة البديلة كل من فيسبوك ماسنجر، وواتساب، على الرغم من أن كليهما يتمتع بميزات قوية، ولكن تقريرًا حديثًا كشف أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك – المالكة للتطبيقين – يريد تمكين مستخدمي واتساب وإنستاجرام، وفيسبوك ماسنجر، من إرسال رسائل إلى بعضهم البعض، على الرغم من أن خدمات المراسلة – السابقة الذكر – تعتبر كيانات منفصلة حاليًا.

ظاهريًا تبدو الفكرة جيدة، حيث تعمل على ربط مستخدمي المنصات الثلاث ببعضها البعض، ولكن عندما تمعن التفكير جيدًا في هذا الأمر فستجد أن خصوصية المستخدم ستكون هي الثمن، خاصة وأن رسائل واتساب مشفرة حاليًا، في حين أن رسائل ماسنجر وإنستاجرام ليست كذلك.

وهنا تجدنا نتساءل؛ كيف ستربط شركة فيسبوك بين المنصات الثلاث، وما مستوى الحماية والخصوصية، الذي ستوفره للمستخدمين؟ لذلك إذا كان الأمن هو الميزة الأساسية التي تبحث عنها في تطبيق المراسلة، فتجنب واتساب، وفيسبوك ماسنجر.

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إذا كنت من مستخدمي تطبيق BBM، فإنك ستحتاج إلى تحديد تطبيق المراسلة الذي سيحل محله؛ لأنه سيتوقف عن العمل قريبًا كما ذكرنا، وفيما يلي 5 تطبيقات مراسلة بديلة يمكنك الاعتماد عليها:

1- تطبيق BBM Enterprise:

بعد نشر خبر إغلاق إصدار تطبيق BBM للمستهلكين، أعلنت بلاك بيري أن نسخة BBM Enterprise ستكون متاحة للاستخدام الشخصي مقابل رسوم اشتراك.

سيكون هناك إصدارات من تطبيق BBMe لأنظمة التشغيل أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وماك أو إس، وستكون الخدمة مجانية للمستخدمين الجدد خلال السنة الأولى، وبعد ذلك سيكون هناك رسوم اشتراك بقيمة 2.49 دولار كل ستة أشهر.

يتضمن تطبيق BBMe جميع ميزات BBM التي أحبها المستخدمون طوال السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: المكالمات الصوتية، والفيديو، ومشاركة الملفات، بالإضافة إلى ميزة التشفير من طرف إلى طرف.

التطبيق متاح على كل من متجر جوجل بلاي، وآيتيونز.

2- تطبيق سيجنال Signal:

يعتبر تطبيق Signal بديلاً ممتازًا لتطبيق BBM خاصةً للباحثين عن الخصوصية والأمان، حيث إنه التطبيق الأكثر أماناً بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى فهو مملوك لمنظمة البرمجيات Open Whisper Systems، كما أنه التطبيق الذي يوصي به إدوارد سنودن Edward Snowden، المدافع الشهير عن الخصوصية، والموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية.

السبب في أن Signal هو أكثر التطبيقات أمانًا؛ يرجع إلى استخدامه لبروتوكول تشفير يسمى “Signal Protocol” لتوفير التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو، والمراسلة الفورية للمحادثات.

كما يتيح لك التطبيق إنشاء مجموعات مشفرة، بحيث يمكنك إجراء محادثات خاصة آمنة، مع جميع أصدقائك في وقت واحد.

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التطبيق متاح مجانًا على كل من متجر جوجل بلاي، وآيتيونز.

3- تطبيق Telegram:

يُعد تطبيق تيليجرام Telegram واحدًا من تطبيقات التراسل الأكثر تداولًا واستخدامًا، فهو تطبيق مراسلة يهتم بالسرعة والخصوصية، وسهل الاستخدام و مجاني، وأهم ما يميز تيليجرام هي ميزة المزامنة الفورية للرسائل عبر منصات التشغيل المختلفة.

كما يدعم التطبيق ميزة المحادثات المشفرة، وللراغبين في أقصى قدر من الخصوصية؛ فإن التطبيق يدعم ميزة تُسمى الرسائل السرية Secret Chats، وهي رسائل تُدمر ذاتيًا على كلا الجهازين المشاركين. وبهذه الطريقة يمكنك إرسال جميع أنواع المحتوى بأمان تام، سواء الرسائل، والصور، ومقاطع الفيديو، وحتى الملفات.

يمكنك إرسال الملفات من أي نوع (doc، zip، mp3 …الخ) دون أي قيود على نوعها وحجمها، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مجموعات تصل إلى 200 ألف شخص.

كما يتيح لك التطبيق إنشاء بوتات Bots لأداء مهام محددة، كما تتطلب الخدمة رقم هاتف للتسجيل، ولكن لا تشارك رقمك مع جهات الاتصال.

التطبيق متاح مجانًا على كل من متجر جوجل بلاي، وآيتيونز.

4- تطبيق iMessage:

تتميز منصة iMessage للتراسل من آبل بسهولة الاستخدام، طالما أنك تستخدم منتجًا من منتجات آبل، ومن أجل الحصول على أقصى استفادة من iMessage، لا تحتاج فقط إلى جهاز آبل، بل يجب أن يكون الأشخاص الذين ستتحدث معهم يستخدمون أجهزة آبل أيضًا.

إذا كنت تثق في شركة آبل أكثر من أي مطور تطبيق تراسل تابع لجهة خارجية، فإن تطبيق iMessage هو الخيار الأنسب لك، حيث يوفر تشفيرًا من طرف إلى طرف، ومع تطبيقات iMessage، وفيس تايم FaceTime المضمّنة في أجهزة آبل يمكنك الاستمتاع بالأمان والخصوصية، والعديد من المزايا التي لا تقدمها تطبيقات المراسلة المنافسة.

5- تطبيق Hike:

يعتبر تطبيق Hike بديلاً جيدًا لتطبيق BBM، حيث اكتسب مؤخرًا انتشارًا واسعًا لتمتعه بميزة حماية خصوصية مستخدميه عن طريق التحكم الكامل في من يمكنه معرفة آخر مرة فتحت فيها التطبيق، ومن يمكنه مشاهدة صورة حسابك، والقصص الخاصة بك. ويدعم وضعًا خفيًا يتيح لك إخفاء الدردشات، والدخول إليها سراً باستخدام كلمة المرور.

يمكنك من خلال التطبيق إنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 1000 عضو، والبقاء على اتصال معهم جميعًا، ومشاركة مقاطع فيديو وصور كبيرة الحجم، بدون ضغطها، وملفات من أي نوع (DOC و MP3 وZIP وغيرها).

كما يدعم التطبيق ميزة Timeline & Stories التي تتيح لك التقاط أفضل اللحظات اليومية، ومشاركتها مع الأصدقاء المفضلين.

كما يوفر Hike أكثر من 20 ألف ملصق Stickers، و11 قالبًا ملونًا Chat Themes؛ لتغير نمط محادثتك بحيث تتناسب بشكل مثالي مع مشاعرك المختلفة، وفيما يتعلق بمشاركة الملفات؛ فإنه يمكن من خلاله إرسال ملفات الفيديو، والصور، والموسيقى، بالإضافة إلى الملاحظات الصوتية والتي يصل حجمها إلى 100 ميجابايت.

التطبيق متاح مجانًا على كل من متجر جوجل بلاي، وآيتيونز.