تكنولوجيا: اختبار متجول استكشاف المريخ قبل إطلاقه العام المقبل

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ووفقا لما ذكره "Space" العلمى فإن المتجول بعد مغادرته الأرض فى الصيف المقبل، سيقضى حوالى سبعة أشهر فى الطيران نحو الكوكب الأحمر قبل الدخول إلى وجهته، وكان من الضرورى تأمين جميع الأجزاء فى كبسولة دخول 2020 Mars فى عملية تسمى "التراص".
وقال ديفيد جرويل، مدير عمليات التجميع والاختبار والإطلاق لمتجول استكشاف المريخ فى JPL: "إنه شعور رائع للمشروع بأكمله عندما نرى كل الأمور على الاستعداد للرحلة، والذى سيؤدى فى النهاية إلى منصة الإطلاق فى يوليو من العام المقبل".
ويتم اختبار المتجول للتأكد من أن كل شىء يناسب رحلة كوكب المريخ بشكل صحيح قبل استخدام أجهزة الطيران الحقيقية.
وعن الاختبارات التى يتم إجراؤها فحتى بعد انتهاء التجارب الحرارية، فإن الاختبار لم يكتمل تقريبًا، وسيتم إرجاع المركبة الفضائية إلى موقع التجميع لتفكيكها ثم القيام بالمزيد من الاختبارات والعمل.
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