تكنولوجيا: فيديو ترويجي يؤكد على تصميم بنتوء في الشاشة لهاتف Z6 Pro من لينوفو

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني لينوفو فيديو ترويجي لهاتفها المرتقب Z6 Pro الذي يأتي بنتوء في الشاشة مع مستشعر UD للبصمة مدمج في الشاشة.
تستعد شركة لينوفو للإعلان عن هاتف Z6 Pro في 23 من أبريل، حيث ظهر الهاتف بالفعل في صور مسربة حية، كما نشر مؤخراً فيديو ترويجي يستعرض تصميم الهاتف بشكل واضح.
ويأتي هاتف Z6 Pro في الفيديو الترويجي الذي نشر من لينوفو بشاشة مميزة بنتوء علوي waterdrop، أي بعكس ما جاء في التسريبات السابقة التي أشارت إلى شاشة بدن نتوء مع كاميرة منبثقة، كما أكد الفيديو الترويجي على مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.
كما نشرت لينوفو أيضاً بعض عينات لصور ألتقطت بكاميرة هاتف Z6 Pro، والتي تظهر بأعلى جودة ووضوح وبألوان نابضة بالحياة، أيضاً من المقرر أن يضم Z6 Pro مع رقاقة معالج Snapdragon 855، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يدعم شبكات الجيل الخامس مع بطارية بقدرة 4000 mAh.
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