تكنولوجيا: تويتر يجلب تحديثات جديدة إلى الإصدار التجريبي Twttr

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد شهر من قيام شركة تويتر بإطلاق الإصدار الاختباري من تطبيق تويتر؛ Twttr، والذي تم إنشاؤه لاختبار الميزات الجديدة قبل تطبيقها رسميًا على التطبيق الأصلي، قدمت الشركة الآن تحديثًا جديدًا إلى هذا الإصدار الاختباري.

يتوفر هذا الإصدار الاختباري حاليًا لدي العديد من مستخدمي تويتر، ومن ضمن الميزات الجديدة التي أضافها تويتر إلى هذا الإصدار؛ ميزة السحب نحو اليمين أو اليسار للإعجاب بالتغريدة أو الرد عليها، هذا وبالإضافة إلى توضيح كاتب التغريدة في سلاسل التغيرات. وعلاوةً على ذلك، أضافت الشركة مظهرًا جديدًا للوضع الداكن، والذي وصل بالفعل إلى تطبيق تويتر الأصلي.

ومن الجدير بالذكر انه قد تم إضافة ميزات حصرية من بين هذه الميزات إلى تطبيق تويتر الأصلي بما في ذلك؛ كاميرا تويتر، والوضع الداكن الجديد، وعرض لمحة عن الحسابات على الصفحة الرئيسية دون الحاجة إلى الانتقال إلى صفحة الحساب نفسه.

وعلى ما يبدو، فإن مستخدمي twttr يقولون انهم يفضلون هذا الإصدار عن الإصدار الأصلي، هذا وفقًا لسارة هايدر، مديرة إدارة المنتجات بشركة تويتر. وهذا يعني على الأرجح أن بعض الميزات الموجودة بالإصدار الاختباري سوف تشق طريقها إلى التطبيق الأصلي في وقتٍ قريب.

ومع ذلك، فلا يزال هناك تغييرات عديدة تطرأ في الإصدار الاختباري خصوصًا مع أزرار المشاركة، بما في ذلك زر الإعجاب وزر إعادة التغريدة وزر الرد، إذ تعد هذه الأزرار هي العمود الفقري لدي تويتر، وبالرغم من ذلك، فهي من شأنها أن تشتت انتباه المستخدمين أو تكون مصدرًا للإزعاج والفوضى.

وفي التحديث الجديد من twttr، لا تظهر أزرار المشاركة هذه بشكل افتراضي في المحادثات كما كان من قبل. فالآن، سيتعين على المستخدم السحب نحو يسار التغريدة من أجل الإعجاب بها، ومع ذلك، فإن زر الرد لايزال موجودًا.

ويعتبر ذلك أمرًا غير جديدًا، فمع بداية ظهور إصدار twttr، كانت أزرار المشاركة مخفية بالكامل داخل المحادثات، ولم تظهر إلا عند الضغط على التغريدة نفسها.

ولكن يبدو أن قرار التصميم قد تغيير بناءً على الآراء المتباينة، مثلما قالت هايدر، حيث أشارت إلى انه بالرغم من أن إخفاء أزرار المشاركة يقلل من تشتيت المستخدم أثناء القراءة، إلا انه يزيد من صعوبة الإعجاب بالتغريدات نظرًا إلى أن الأمر يتطلب نقرة إضافية.

Advertisements

ومع ذلك، فإن استبدال النقر بالسحب من شأنه أن يجعل twttr يتماشى مع واحدة من أكثر الإيماءات في واجهات المستخدم في معظم تطبيقات اليوم، نظرًا لأن هذه الإيماءات تعتبر سريعة الاستجابة مع شاشات الهواتف الذكية الصغيرة.

من المتوقع أن نري المزيد من التغييرات في كيفية استخدام الإيماءات على تويتر بشكل عام، نظرًا إلى أنه عند السحب إلى اليسار في تطبيق تويتر الرئيسي، تظهر الكاميرا، في حين عند السحب إلى اليمين، تظهر صفحة المستخدم.

وأوضحت هايدر أن العديد من مستخدمي twttr قاموا بتأييد فكرة التصميم الجديد للمحادثات، والمتمثلة في عرض الردود بشكل مختلف وأكثر انحناء على غرار خانات الدردشة المستديرة، حيث أنها جعلت من السهل متابعة سلاسل المحادثات وقراءة المزيد من الردود.

ومع ذلك، فقد اشتكي بعض من المستخدمين من هذا التصميم، إذ انه يتعين عليهم النقر على “عرض المزيد” لعرض المزيد من الردود، فقد أعرب هؤلاء المستخدمين عن استياءهم من ذلك قائلين إن الأمر ينتهي بهم بالابتعاد عن تدفق المحادثة. وعلاوةً على ذلك، فإن الوضع الداكن الجديد يجعل من الصعب اتباع التظليل مع الردود.

وكانت واحدة من أكثر الميزات إثارة أيضًا هي تلك المتمثلة في وضع علامة Original Tweet إلى جانب صاحب التغريدة، وهذا كان لتنظيم التغريدات أثناء قراءة سلاسل التغريدات. فعند إطلاق Twttr في البداية، كان يفتقر إلى هذه الميزة إذ أن تويتر كان يختبرها على التطبيق الرسمي فقط. والآن أصبحت هذه الميزة متوفرة ولكن بشكل مختلف، حيث تم استبدال علامة Original Tweet بعلامة Author باللون الأحمر تحت اسم صاحب التغريدة.

وإضافةً إلى ذلك، تم إضافة علامة Following باللون الأزرق أيضًا تحت الحسابات التي تتابعها، لكي تتمكن من معرفة من تتابعه ضمن سلاسل المحادثات.

بشكل عام، فإن مهمة إصدار Twttr متمثلة في اختبار الميزات قبل تطبيقها رسميًا على تطبيق تويتر الرسمي، وقالت الشركة أن الأمر قد يستغرق أشهر لنقل الميزات من الإصدار الاختباري إلى الإصدار الرسمي.

المصدر

اعلان

