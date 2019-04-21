تكنولوجيا: ابل تخسر معركة جديدة في أروقة المحاكم ضد Swatch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر من صحيفة سيدني مورنينغ، كشف عن خسارة جديدة لعملاق التكنولوجيا ابل في محاكم أستراليا في النزاع القضائي القائم مع صانعة الساعات السويسرية Swatch.

تواجهت شركة ابل وSwatch لأكثر من مرة في المحاكم المختلفة خلال الأشهر الماضية، وقد خسرت ابل معركتها الأولى عند إستخدام شعار صانعة الساعات السويسرية الذي أشتهرت به وهو عبارة “Tick different”، حيث أطلقت شركة ابل شعار “Think different” الذي يحاكي الشعار الأول بشكل كبير.

ومن جديد أشار تقرير Sidney Morning إلى أن ابل خسرت في معركة جديدة في محاكم استراليا، حيث دارت المحاكمة حول إستخدام Swatch لعبارة “one more thing”، كما أكدت ابل أن صانعة الساعات السويسرية ليس لها الحق في إستخدام هذا الشعار، أيضاً أشارت ابل على إستخدام هذا الشعار في الإعلان عن منتجات إضافية.

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وعلى الرغم من تقدم ابل للحصول على علامة “one more thing” التجارية في أستراليا من Swatch، إلا أن شركة ابل واجهت حكم يلزمها بدقع غرامة قانونية لشركة Swatch، التي استخدمت العلامة التجارية بالفعل في الإعلان عن أكثر من منتج، كما أن شركة Swatch كشفت عن كيفية إختيار الشركة هذه العبارة العلامة التجارية المستوحاة من شخصية تلفزيونية تعرف بColumbo.

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