تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. جوجل تحتفل بعيد الفصح واتهامات لمايكروسوفت بالعنصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأحداث والأخبار التكنولوجية المهمة، ومن أبرزها اكتشاف دراسة حديثة أن التطبيقات الصحية الخاصة بعلاج الادمان والاكتئاب والإقلاع عن التدخين تشارك بيانات مستخدميها مع فيس بوك وجوجل دون إذن، ونستعرض فيما يلى أهم هذه الأخبار لقراءتها إذا فاتتك ولم تماك الوقت الكافى للاطلاع عليها كافة. الضفادع مهددة بالانقراض على كوكب الأرض.. اعرف السبب تأجيل إطلاق حمولة SpaceX إلى الفضاء إلى 30 أبريل .. تعرف على السبب بعض موظفى مايكروسوفت يصفون سياسات الشركة بالعنصرية ضد الأسيويين Advertisements دراسة: تطبيقات الإدمان والاكتئاب تشارك بيانات مستخدميها مع فيس بوك اعرف معنى الأرقام.. ليه مقياس الزلازل العالى يكون أكثر دمارًا؟ جوجل تحتفل مع مستخدميها بعيد الفصح بطريقة مبتكرة شاهد العالم من وجهة نظر طيارة بدون طيار فى 7 صور

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