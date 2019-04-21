شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OPPO تعلن رسميا عن رعاية كأس الأمم الأفريقية 2019 وتجديد رعايتها للمنتخب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش إطلاق هاتفي F11 وF11 Pro يوم الاثنين الموافق 15 من أبريل وسط حشد من الحضور، أعلن خالد شكري مدير تخطيط التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة OPPO عن رعاية الشركة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي من المقرر إقامتها في مصر. كما أعلن شكري عن تجديد دعم ورعاية OPPO للمنتخب المصري في مسيرته بكأس الأمم الأفريقية.

وأكد خالد عن سعداته بكون OPPO من ضمن الرعاة الرسميين لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر بالإضافة الى دعم المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، وتمنى التوفيق للفريق المصري بالفوز بالبطولة.

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على استراتيجية الشركة لرعاية الرياضة المصرية، حيث قامت OPPO من قبل برعاية المنتخب الوطني في رحلته خلال كأس العالم روسيا 2018، هذا كما قامت برعاية الدوري المصري الممتاز لموسمين متتاليين آخرهم الموسم الحالي.

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ومن خلال حفل الإطلاق أكد المتحدثين الرسميين لشركة OPPO على أهمية السوق المصري وكيفية بناء الثقة مع العميل المصري من خلال علامة OPPO التجارية التي تحظى بثقة كبيرة عالمياً، والاستهداف لتحقيق تلك الثقة داخل السوق المصرية.

ومع إطلاق هواتفها الجديدة F11 وF11 Pro ، فإن OPPO تأخذ ريادتها التكنولوجية فى مجال التصوير إلى خطوات أبعد، حيث يقدم الهاتف الجديد إمكانيات وتحديثات مطورة تجعله رائداً فى تصوير البورتريه، و خاصةً في الإضاءة المنخفضة التى يكون فيها الأشخاص والمجموعات هم البطل الحقيقي، ويصبح الهاتف واحداً من أدوات تسجيل الذكريات واللحظات الرائعة التى يعيشها الشباب في حياتهم اليومية.

ويأتي هاتف F11 Pro ، نسخة 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية + 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 6،990 جنيه مصري، أما هاتف F11، نسخة 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية + 64 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 5،590 جنيه مصري.

يذكر أن OPPO أطلقت قامت بإطلاق حملة ”مصر لاتنام“ بإستخدام الهاشتاج #حكاياتك_بعيون_جديدة، بالتعاون مع المصورة الفوتوغرافية المحترفة بتول الدعاوي، لتسجيل اللحظات الهامة في مشوار الإنسان لتحقيق أهدافه.